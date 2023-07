Po jutranjih nevihtah ozračje ostaja nestanovitno, danes bo še vroče

Ljubljana, 12. julija - Sredi noči so na prehodu med Padsko nižino in Alpami nastale močnejše nevihte, ki so potovale proti Sloveniji, kar sicer ni bilo napovedano. Zahodno Slovenijo so dosegle v zgodnjem jutru in nato prečkale osrednjo in južno Slovenijo, je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Ozračje danes ostaja nestanovitno, popoldne bo vroče.