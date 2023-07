Vreme: Povečini sončno in vroče, možna je kakšna nevihta

Zvečer in ponoči bodo predvsem na zahodu in severu spet krajevne nevihte, drugod bo še deloma jasno. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo postopno razširile nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28, na jugovzhodu ter na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Ob nevihtah so možna krajevna neurja. Danes bo sredi dneva in popoldne po nižinah še velika toplotna obremenitev.

Obeti: V petek bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo, drugod bo delno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. V soboto bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in prinaša nestabilno vreme tudi območju Alp. K nam od zahoda priteka topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Povečini bo sončno in vroče. Predvsem v krajih severno od nas se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo jutri čez dan zajele večino sosednjih pokrajin.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, po nižinah bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev. V četrtek bo obremenitev zaradi vremena zmerna, kazala se bo kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in utrujenost.