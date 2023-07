Voditeljica skrajno desnih Fincev se je opravičila za rasistične izjave

Helsinki, 12. julija - Vodja skrajno desne koalicijske stranke Finci se je v torek opravičila za niz rasističnih komentarjev, ki jih je objavila pred 15 leti in so sedaj prišli v javnost. Rikka Purra, ki je tudi finska ministrica za finance, je izjave, ki so naletele na kritike tudi v ministrskih vrstah, označila za neumne.