Azijske borze večinoma z rastjo

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 12. julija - Indeksi na osrednjih borznih parketih na azijski celini so danes večinoma obarvani zeleno. Vlagatelji čakajo na današnje podatke s trga dela v ZDA in upajo na nove denarne in javnofinančne spodbude na Kitajskem, ki bi okrepile dinamiko drugega največjega nacionalnega gospodarstva na svetu.