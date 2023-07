Delo o zavezi Nato (12. 7.)

Ljubljana, 11. julija - Peter Žerjavič v komentarju Vračanje h koreninam piše, da je ena od posledic velike ruske invazije v Ukrajino, da se je Nato začel vračati h koreninam in je za članice postal nenadomestljiv. Z vstopom Finske in kmalu še Švedske se je zveza okrepila na severu. Kot navaja avtor, je to še eden od strateških porazov Vladimirja Putina.