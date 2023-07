Newyorške borze končale v zelenem

New York, 11. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v torek pred ključnim poročilom o inflaciji v ZDA, ki bo vplivalo na možnost nadaljnjega zvišanja obrestnih mer ameriške centralne banke Fed, tako zvišale že drugič zapored, poroča francoska tiskovna agencija AFP.