Ministrstvo bi kasnejši odhod iz zaposlitve spodbujalo z mehkimi ukrepi

Ljubljana, 11. julija - Izhodišča za pokojninsko reformo, ki jih je ministrstvo za delo predstavilo pogajalski skupini Ekonomsko-socialnega sveta in na srečanju z novinarji, ne predvidevajo sprememb pri pogoju za starostno upokojitev, po katerem je treba imeti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za kasnejši odhod iz zaposlitve predlagajo mehke ukrepe.