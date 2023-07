Danes znova dan za sprinterje

Clermont-Ferrand, 12. julija - Danes bo na kolesarski dirki po Franciji na sporedu 11. etapa od Clermont-Ferranda do Moulinsa (179,8 km). Ta bo po vsej verjetnosti namenjena sprinterjem, ki so bili v zadnjih dneh nekoliko v ozadju. V skupnem seštevku ne gre pričakovati sprememb, čeprav drugouvrščeni slovenski as Tadej Pogačar opozarja tudi na te tranzicijske etape.