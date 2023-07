Bilbau vroča deseta etapa in mesto v deseterici

Clermont-Ferrand, 11. julija - Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorious) je zmagovalec desete etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Vulcanie do Issoira (167 km) je bil Španec najboljši iz številčne skupine ubežnikov. V ozadju so bili favoriti, med njimi tudi slovenski as Tadej Pogačar, aktivni predvsem v prvem delu etape, nato pa etapo končali v razredčeni glavnini.