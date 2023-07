Izraelski parlament v prvem branju podprl sporno pravosodno reformo

Tel Aviv/Jeruzalem, 11. julija - Izraelski parlament je danes v prvem branju potrdil zakon o sporni pravosodni reformi kljub večmesečnim množičnim protestom, ki so po vsej državi potekali tudi danes. Ponekod je med protestniki in policijo prišlo do nasilja, organi pregona pa so aretirali več kot 60 ljudi, od tega več kot polovico v Tel Avivu.