Stoltenberg: Z voditelji smo ponovno potrdili, da bo Ukrajina postala članica Nata

Vilnius, 11. julija - Države članice Nata so danes na vrhu v Vilniusu ponovno potrdile, da bo Ukrajina postala članica zavezništva, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, je sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Čeprav Ukrajina ni dobila vabila za članstvo v Natu, pa so se voditelji strinjali o poenostavitvi njenega procesa pridruževanja.