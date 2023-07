Beograd, 11. julija - V starosti 56 let je umrl srbski scenarist in režiser Srđan Koljević, poroča MMC RTV Slovenija. Samostojno ali kot soscenarist je soustvaril več kot 15 celovečernih igranih filmov, med njimi slovenski film Ivan režiserja Janeza Burgerja. Sodeloval je tudi pri televizijskih serijah Jezero in Dolina rož.