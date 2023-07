Ljubljanska borza: Indeks malenkost pod izhodiščem

Ljubljana, 11. julija - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP izgubil 0,06 odstotka. Promet je dosegel nekaj nad dva milijona evrov. Najbolj prometne so bile delnice Krke, ki so izgubile 0,43 odstotka. Negativno so zaključile še delnice Petrola, podražile pa so se delnice Luke Koper, Zavarovalnice Triglav, Cinkarne Celje in NLB.