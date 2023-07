Zaupanje vlagateljev v nemško gospodarstvo tudi julija v negativnem območju

Berlin, 11. julija - Indeks zaupanja vlagateljev v nemško gospodarstvo, ki ga izračunava nemški Center za evropske gospodarske raziskave (ZEW), se je julija znova znižal in tako še naprej ostaja v negativnem območju. Na to so med drugim vplivale napovedi poznavalcev finančnih trgov o nadaljnjem poslabšanju gospodarskega položaja v državi.