Zagovornik načela enakosti Lobnik za odpravo diskriminatornih določb pri poklicnem zavarovanju, Mesec bo priporočilo upošteval

Ljubljana, 11. julija - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je ministru za delo Luki Mescu predstavil delo Zagovornika v letu 2022, je ministrstvu med drugim priporočil spremembo pokojninskega zakona pri določanju mirovanja poklicnega zavarovanja. Minister je povedal, da so začeli pripravo prenove pokojninskega sistema in bodo upoštevali to priporočilo.