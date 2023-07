Ob vladni odločitvi glede financiranja nove infekcijske klinike v Mariboru tudi vprašanja glede nadaljevanja projekta

Ljubljana, 11. julija - V uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu so po izločitvi nove infekcijske klinike v Mariboru iz načrta za okrevanje in odpornost danes direktorju UKC Maribor Antonu Crnjacu zagotovili, da se bo projekt nadaljeval, financiran pa bo iz domačih virov. Vprašanja ob vladni odločitvi glede financiranja nove klinike imajo tudi v NSi.