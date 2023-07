Evropski parlament podprl pravila za zaščito žrtev strateških tožb

Strasbourg, 11. julija - Evropski poslanci so danes podprli osnutek zakona za zaščito novinarjev in zagovornikov človekovih pravic pred neutemeljenimi ali zlorabljenimi sodnimi postopki oziroma strateškimi tožbami, katerih namen je njihovo ustrahovanje in utišanje. Nova pravila o zaščiti pred t. i. SLAPP tožbami morajo sedaj potrditi še države članice.