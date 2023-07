Italija v primežu vročinskega vala

Cagliari/Rim/Atene, 11. julija - Italijo je zajel vročinski val s temperaturami okoli 43 stopinj Celzija, ki bo po napovedih trajal vsaj do konca prihodnjega tedna. Vremenoslovci so ga poimenovali Cerber - po troglavem psu iz grške mitologije, ki varuje vhod v podzemlje. Izjemna vročina naj bi v petek zajela tudi Grčijo, kjer pričakujejo temperature do 45 stopinj Celzija.