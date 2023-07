Na festivalu fotografije v Franciji še nikoli videna dela Saula Leiterja

Arles, 14. julija - Na festivalu fotografije Les Rencontres v francoskem Arlesu, ki velja za enega največjih na svetu, so postavili na ogled tudi še nikoli videna dela pokojnega ameriškega fotografa in slikarja Saula Leiterja. Modni fotograf je bil vodilni predstavnik newyorške šole fotografije v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Umrl je leta 2013.