Kremelj: Vstop Švedske v Nato bo imel negativne posledice za varnost Rusije

Moskva, 11. julija - Vstop Švedske v zvezo Nato bo imel negativne posledice za varnost Rusije, so danes v odzivu na ponedeljkovo zeleno luč Turčije skandinavski državi za vstop v zavezništvo sporočili iz Kremlja. Ob tem so napovedali, da bo Rusija sprejela protiukrepe, tako kot je to storila ob aprilskem vstopu Finske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.