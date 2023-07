Fifa umaknila suspenz Zimbabveja tik pred žrebom kvalifikacij za SP

Harare, 11. julija - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je po več kot letu dni odpravila prepoved delovanja nacionalni zvezi Zimbabveja. Kot so danes sporočili iz Fife, so ustanovili odbor, ki bo nadiral in pomagal pri prestrukturiranju zimbabvejske zveze. V četrtek je na sporedu žreb afriških kvalifikacij za naslednji mundial.