Nemški državljan nezakonito prevažal pet državljanov Iraka

Brežice, 11. julija - Policisti so ponoči v Rigoncah ustavili osebni avtomobil nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 37-letni državljan Nemčije v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki so pred tem nedovoljeno prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.