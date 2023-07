Nova stavka Amazonovih zaposlenih v Nemčiji

Leipzig/Dortmund/Koblenz, 11. julija - Amazonovi zaposleni v Nemčiji so danes začeli novo stavko za priznanje panožne kolektivne pogodbe. Stavka bo po načrtih pod okriljem sindikata Verdi potekala v devetih distribucijskih centrih, med drugim v Leipzigu, Dortmundu in Koblenzu. Iz podjetja so sporočili, da potrošniki nevšečnosti zaradi stavke ne bodo občutili.