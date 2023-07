Na sobotnem shodu v Ljubljani pretepli policista in poškodovali policijski vozili

Ljubljana, 11. julija - Na sobotnem shodu, ki je sledil Balkanskemu anarhističnem knjižnem sejmu, so udeleženci pretepli policista, ki je udeleženki pohoda poskušal preprečiti risanje grafitov po mestnem avtobusu. Poškodovali so tudi dve službeni vozili policije, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. O dogodku so sicer prve poročale Slovenske novice.