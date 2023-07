Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 11. julija - Osrednji indeksi na evropskih borzah so v uvodnem delu trgovanja beležili rast in sledili dobremu razpoloženju vlagateljev z azijskih borz. Ti so v pričakovanju objave podatkov o inflaciji v ZDA, ki bodo dali bolj jasno sliko glede prihodnjega zviševanja obrestnih mer ameriške centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.