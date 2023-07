Slovenija ob obletnici svari pred relativizacijo genocida v Srebrenici

Ljubljana, 11. julija - Dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici je za nas opomin, da tega dogodka ne smemo nikoli pozabiti, zanikanje in relativizacija teh tragičnih dogodkov pa sta nesprejemljiva, so ob današnji 28. obletnici genocida v Srebrenici poudarili na zunanjem ministrstvu. Podobno sta izpostavila tudi premier Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar.