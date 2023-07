Ameriško-izraelski analitik obtožen nezakonitega lobiranja za Kitajsko

Washington/New York, 11. julija - Zvezno tožilstvo v New Yorku je ameriško-izraelskega analitika Gala Lufta obtožilo več hudih kaznivih dejanj, med drugim nezakonitega lobiranja v interesu Kitajske in trgovanja z orožjem. Luft je sina predsednika ZDA Joeja Bidna v preteklosti obtoževal korupcije, republikanski politiki pa trdijo, da je to razlog za obtožbe proti njemu.