Tokio, 11. julija - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so se ob začetku novega trgovalnega dneva obarvali zeleno. Vlagatelje so spodbudile napovedi Pekinga, da bo podprl kitajski nepremičninski sektor, oblasti pa so obljubile tudi nadaljnjo pomoč gospodarstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.