New York Times ukinja športno redakcijo

New York, 11. julija - Znani ameriški časnik New York Times je v ponedeljek sporočil, da ukinja športno redakcijo, za pokrivanje športa pa bo skrbela specializirani spletni portal The Athletic, ki jo je časopis lani prevzel. Športne novinarje bodo razdelili po drugih redakcijah, časopis pa načrtuje tudi novo vsebine na področju poslovne plati športa.