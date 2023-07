Z Webbovim vesoljskim teleskopom odkrili najbolj oddaljeno črno luknjo doslej

Cape Canaveral, 11. julija - Astronomi so s pomočjo Webbovega vesoljskega teleskopa odkrili najbolj oddaljeno črno luknjo doslej, a ta rekord naj ne bi bil trajen. Nahaja se v središču galaksije, ki je nastala le 570 milijonov let po velikem poku. To je sto milijonov let bližje nastanku vesolja kot črna luknja, ki so jo leta 2021 s teleskopom v Čilu odkrili kitajski astronomi.