Bidnova vlada s pritožbo zaradi omejevanja komunikacije z družbenimi mediji

New Orleans, 11. julija - Ameriška vlada predsednika Joeja Bidna se je v ponedeljek pritožila na prizivno sodišče v New Orleansu in ga zaprosila, da začasno blokira odredbo zveznega sodnika iz Missourija Terryja Doughtyja glede omejevanja komunikacije vladnim predstavnikom in agencijam z družbenimi mediji, če je ta namenjena prizadevanjem za spremembo vsebin.