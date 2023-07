Newyorške borze končale v zelenem

New York, 10. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Newyorška borza se je v ponedeljek zaradi zanimanja vlagateljev za zapostavljene delnice podražila, saj je trg v pričakovanju ključnega kazalnika inflacije v sredo in začetka sezone dobičkov v četrtek še vedno v fazi čakanja in opazovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.