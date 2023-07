Večer o maturitetnem eseju (11. 7.)

Maribor, 10. julija - Franja Žišt v komentarju V leru piše, da uveljavljenemu postopku zrelostnega izpita oz. mature niti korona ni prišla do živega. Tudi rezultatom menda ne. Vsaj tako kažejo podatki generacije, ki se je izobraževala po epidemijskem režimu. Tisti, ki so trdili, da je bil letošnji esej nekorekten odmik od predpisane tematike, pa so se očitno zmotili.