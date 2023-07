Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 7.)

Ljubljana, 10. julija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da bo vodenje ministrstva za zdravje po odstopu Danijela Bešiča Loredana začasno prevzel premier Robert Golob in o srečanju zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije v Anconi. Med drugim so poročale tudi o proračunskem razrezu, ki ga je za leti 2024 in 2025 sprejela vlada.