Evropske borze in evro navzgor, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 10. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes obrnili navzgor. Na obnašanje vlagateljev so vplivali danes objavljeni gospodarski kazalci na Kitajskem, ki so okrepili upanje vlagateljev, da bodo tamkajšnje oblasti kmalu predstavile ukrepe za spodbujanje gospodarstva. Evro se je zvišal, cene nafte pa so padle.