Umrl zborovodja Jože Fürst

Ljubljana, 10. julija - Umrl je zborovodja, pianist in profesor Jože Fürst. V svoji karieri je vodil več priznanih slovenskih zborov, med drugim Komorni zbor RTV Slovenija, Akademski pevski zbor Tone Tomšič in Akademski pevski zbor Maribor. Bil je tudi vodja Kraljevega moškega pevskega zbora v Belgiji. Umrl je v nedeljo, star 78 let, so sporočili iz družinskega kroga.