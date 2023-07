Poplave v zvezni državi New York zahtevale najmanj eno življenje

Albany, 10. julija - Ameriško zvezno državo New York so po obilnih padavinah v nedeljo prizadele obsežne poplave, ki so v dolini reke Hudson preplavile ulice in ceste, odnašale mostove in zahtevale najmanj eno življenje. Okoli 13.000 ljudi je ostalo brez elektrike. Guvernerka Kathy Hochul je v delu zvezne države razglasila izredne razmere.