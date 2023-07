V ruskem obstreljevanju na jugu Ukrajine umrle štiri osebe

Kijev, 10. julija - V ruskem obstreljevanju humanitarne točke v mestu Orihiv v Zaporožju so bile ubiti štiri osebe, še okoli 13 pa je bilo ranjenih. Guverner regije Jurij Malaško je napad obsodil in ga označil za vojni zločin. Generalštab ukrajinske vojske je medtem sporočil, da so njihove sile v zadnjem tednu osvobodile 14 kvadratnih kilometrov ozemlja.