Poročilo: Dve tretjini tal v Evropi v slabem stanju

Luxembourg, 10. julija - Od 60 do 70 odstotkov tal v Evropi je nezdravih, deloma tudi zaradi slabih praks upravljanja tal in gnojenja, je v najnovejšem poročilu zapisalo Evropsko računsko sodišče. Ob tem je bilo kritično do dosedanjih prizadevanj EU za zagotovitev trajnostnega upravljanja s tlemi in opozorili na neambicioznost standardov na tem področju.