Johannesburg prvič po več kot desetletju prekril sneg

Johannesburg, 10. julija - Johannesburg, največje mesto v Južni Afriki, in okoliške kraje je danes prvič po letu 2012 prekril sneg. Državo prehaja hladna fronta in podobno vreme naj bi trajalo še ves teden, zaradi česar pristojni svarijo prebivalce pred nizkimi temperaturami in morebitnimi zaprtji cest.