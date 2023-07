Bruselj vnovič omogočil izmenjavo osebnih podatkov med EU in ZDA

Bruselj, 10. julija - Evropska komisija je danes sprejela sklep o ustreznosti zaščite, ki jo zagotavlja okvir za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA. Po oceni komisije ZDA zagotavljajo ustrezno raven zaščite osebnih podatkov, tako da je mogoča varna izmenjava podatkov med EU in tistimi ameriškimi podjetji, ki so del okvirja, so sporočili iz Bruslja.