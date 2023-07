Fides si želi pospešitve pogajanj o plačnem stebru za zdravstvo

Ljubljana, 10. julija - V zdravniškem sindikatu Fides so na seji glavnega odbora predsednika Damjana Polha zadolžili, da vzpostavi stik s premierjem Robertom Golobom z namenom poskusa zagotovitve spoštovanja vladnih zavez in vsebinske pospešitve pogajanj z namenom dogovora o oblikovanju plačnih razmerij v zdravstvu, so sporočili iz sindikata.