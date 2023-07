Ministra Bratušek in Poklukar z upravo Darsa o projektih za večjo pretočnost prometa na avtocestah

Domžale, 11. julija - Zastoji in dela na cestah so med poletno turistično sezono stalnica na nekaterih odsekih. Z aktualnimi razmerami v prometu in projekti, ki omogočajo večjo varnost in pretočnost prometa, se bosta med obiskom regionalnega nadzornega centra danes seznanila tudi ministra za infrastrukturo in za notranje zadeve, Alenka Bratušek in Boštjan Poklukar.