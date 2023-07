Portal Prevoz.org za nekatere voznike kmalu ne bo več brezplačen

Ljubljana, 10. julija - Vozniki, ki bodo prek spletnega portala Prevoz.org tedensko opravili več kot 10 voženj, bodo morali z 20. julijem dodatne vožnje doplačati. Na portalu so kot razlog za odločitev navedli večji nadzor voznikov, ki so več let izrabljali sistem. Za iskalce prevozov bo uporaba portala še naprej brezplačna.