Za slovenskimi podjetji uspešna predstavitev na enem največjih svetovnih kolesarskih sejmov

Ljubljana/Frankfurt, 10. julija - Na enem največjih in najpomembnejših sejmov na svetu Eurobike v Frankfutu se je pod okriljem agencije Spirit letos prvič skupinsko predstavilo tudi sedem slovenskih podjetij. Ta so bila z nastopom, ki jim je omogočil ustvarjanje novih partnerstev in mreženje ter tudi večjo prepoznavnost na tujih trgih, zadovoljna, so danes sporočili iz Spirita.