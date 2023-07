V napadu v vrtcu na Kitajskem ubitih šest ljudi

Peking, 10. julija - V vrtcu v mestu Lianjiang v južnokitajski provinci Guangdong je bilo danes v napadu z nožem ubitih šest ljudi, eden pa ranjen, so poročali kitajski mediji. Med žrtvami so vzgojiteljica, dva starša in trije otroci, 25-letnega osumljenca pa so aretirali, poročajo tuje tiskovne agencije.