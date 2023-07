Na srečanju predsednice republike in predsednika DS o strateško pomembnih temah za Slovenijo

Ljubljana, 10. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik državnega sveta Marko Lotrič sta se danes sestala na delovnem kosilu v Vili Podrožnik v Ljubljani. Namen takih srečanj je prepoznati izzive, katerih rešitve v dobrobit državljank in državljanov terjajo široko politično soglasje in vključujoč, spoštljiv dialog, so navedli v DS.