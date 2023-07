V Galeriji Uffizi 12 novih sob, namenjenih portretom in avtoportretom

Firence, 12. julija - V Galeriji Uffizi so odprli 12 novih sob, namenjenih izključno portretom in avtoportretom. Na ogled so slike, kipi, instalacije in grafike, nastali od leta 1400 do danes. 255 razstavljenih del je iz galerijske zbirke avtoportretov, ki jo je v 17. stoletju začel ustvarjati kardinal Leopold Medičejski in danes obsega več kot 2000 del.