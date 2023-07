Fajon s kolegoma iz Italije in Hrvaške za tesnejše sodelovanje v severnem Jadranu

Ancona, 10. julija - Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije so danes v Anconi podpisali izjavo o tesnejšem sodelovanju pri upravljanju in zaščiti severnega Jadrana. Strinjali so se, da je vprašanje migracij potrebno reševati na ravni EU in da bi več pozornosti morali nameniti državam izvora. Zavzeli so se tudi za krepitev konkurenčnosti pristanišč na Jadranu.