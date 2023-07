Na Hrvaškem gostuje glasbeno-gledališka predstava Tesla Janeza Dovča

Šibenik, 10. julija - Na povabilo Zadruge Nikola Tesla Network v teh dneh na Hrvaškem gostuje glasbeno-gledališka predstava Tesla glasbenika Janeza Dovča. Predstavo so ob letošnji 167. obletnici rojstnega dneva Nikole Tesle že izvedli v Zagrebu in Karlovcu, danes in v torek pa jo bodo lahko videli še v Gospiću in Šibeniku.